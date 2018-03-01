Более 1,7 тысячи точек по продаже цветов будет работать перед 8 Марта в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 1,7 тысячи точек по продаже цветов будет доступно в столице накануне 8 Марта. Купить букеты горожане смогут в цветочных киосках, магазинах на первых этажах жилых домов, в спецпавильонах в торговых центрах и гипермаркетах.

В обычные дни москвичи чаще всего берут розы, хризантемы и гвоздики, а перед Международным женским днем – тюльпаны и мимозы. Известно, что еженедельно горожане покупают около восьми миллионов цветов. Из них примерно шесть миллионов выращены зарубежными производителями, два миллиона – российскими.

За последние три месяца жители столицы купили порядка 24 миллионов цветов. На букет горожане тратят в среднем примерно 600 рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Преимущественно цветы поступают в город из-за границы: Эквадора, Голландии, Колумбии, Китая, Израиля, Кении. Около 30 процентов цветов в магазинах Москвы отечественные, их доставляют из столичных совхозов, из Санкт-Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга, Пензы, Тульской, Калужской областей, Краснодарского края и Мордовии. В основном отечественные хозяйства поставляют в столицу тюльпаны и розы. По словам министра правительства Москвы, главы городского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, продажи цветов в преддверии 8 Марта должны вырасти на 40–50 процентов.

Более 500 открыток с букетами и поздравлениями в адрес женщин украсят столичные остановки, киоски "Пресса", витрины магазинов и билборды к 8 Марта. Их можно будет увидеть вдоль проспекта Мира, Ленинградского, Варшавского, Каширского и Звенигородского шоссе. А в центре города появятся праздничные видеоролики со сменяющими друг друга цветочными композициями.

Перед 8 Марта на ВДНХ состоится Фестиваль украшений. Ярмарка пройдет 3 и 4 марта в "Доме ремесел".

Каток на ВДНХ тоже подготовил праздничную программу к Международному женскому дню. Там откроют цветочную фотозону, где можно будет сделать весенние снимки. Кроме того, пройдут викторины и розыгрыш подарков.