Собянин прокомментировал отстранение сборной России от Олимпиады-2018

6 декабря, 10:25
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин прокомментировал отстранение сборной России от Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Такое решение Международного олимпийского комитета мэр назвал политической травлей России.
"Если спортсмен не интересуется политикой, это не значит, что политика не интересуется спортсменом. Сочувствую ребятам, которые честно готовились к Олимпиаде и не смогут выступить под российским флагом", – написал Собянин в своем Twitter.
О том, что российскую сборную отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года, стало известно 5 декабря. Тем спортсменам, которые не были уличены в допинге, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом. Олимпийский комитет России дисквалифицирован.
Кроме того, вице-премьер РФ Виталий Мутко и экс-заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпийских игр в качестве официальных лиц.
Приостановлено и членство в организации президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова. Он возглавлял координационную комиссию Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.
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