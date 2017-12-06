Собянин прокомментировал отстранение сборной России от Олимпиады-2018

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Сергей Собянин прокомментировал отстранение сборной России от Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Такое решение Международного олимпийского комитета мэр назвал политической травлей России.

"Если спортсмен не интересуется политикой, это не значит, что политика не интересуется спортсменом. Сочувствую ребятам, которые честно готовились к Олимпиаде и не смогут выступить под российским флагом", – написал Собянин в своем Twitter.

О том, что российскую сборную отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года, стало известно 5 декабря. Тем спортсменам, которые не были уличены в допинге, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом. Олимпийский комитет России дисквалифицирован.

Кроме того, вице-премьер РФ Виталий Мутко и экс-заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпийских игр в качестве официальных лиц.

Приостановлено и членство в организации президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова. Он возглавлял координационную комиссию Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.