Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории улицы Академика Опарина. Соответствующее постановление было подписано 6 августа.

"Утвердить проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – улицы Академика Опарина", – говорится в документе.

Территории, на которых будет реализовываться проект, расположены в Конькове, Теплом Стане и Обручевском районе. Общая площадь, предусмотренная при реализации планировки, составит 23,9 гектара.

Ранее Сергей Собянин в ходе осмотра работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе рассказал о развитии инфраструктуры в Северном Медведкове.

Градоначальник отметил, что на сегодняшний день участок на Осташковском шоссе является для автомобилистов проблемным из-за частых заторов. В связи с этим он выразил надежду, что в следующем году стройка будет завершена, а развязка введена в эксплуатацию.