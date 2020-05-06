Собянин заявил об увеличении числа патрулей на улицах Москвы

06 мая, 22:05
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Власти Москвы в несколько раз увеличили количество уличных патрулей с целью пресечения преступности из-за временной безработицы мигрантов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.
"Мы в несколько раз увеличили количество патрулей на улице, привлекли силы Росгвардии, дополнительные силы полиции, чтобы они были на улицах, чтобы они мониторили ситуацию и пресекали любые виды преступности", – заявил градоначальник.
По словам мэра, в качестве дополнительной меры пресечения преступлений среди мигрантов рассматривается возобновление работы строительных предприятий.
"На стройках заняты достаточно много мигрантов, которые никуда не уехали из Москвы, находятся здесь. Их на родину не пускают, здесь работы нет, поэтому раскрытие работы промышленных предприятий и строек отчасти решает эту задачу", – подчеркнул Собянин.
Ранее мэр заявил, что кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь. Эти места могут представлять повышенную опасность в распространении коронавируса COVID-19.
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