Собянин поздравил Владимира Долгих и Ивана Слухая с юбилеем

14:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин поздравил председателя Московского городского совета ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Владимира Долгих и председателя Московского комитета ветеранов войны Ивана Слухая с днем рождения. Они оба отмечают 95-летие в четверг, 5 декабря, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Мэр отметил, что день рождения Долгих и Слухая совпал с днем контрнаступления под столицей во времена ВОВ.
"Я думаю, что это неслучайное совпадение, потому что не только дата рождения связана с таким событием, а вся ваша судьба связана с Родиной", – сказал мэр.
Собянин вручил именинникам раритетные номера газет "Известия" и "Правда", которые вышли 5 декабря 1924 года. Также они оба получили благодарственные письма.
Собянин поздравил с юбилеем двух участников битвы под Москвой
Годовщину начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой отмечают 5 декабря.
Ранее сообщалось, что в центрах "Мои документы" в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" открылась новая выставка "Контрнаступление: переломный момент". Экспозиция посвящена переходу от обороны Москвы к наступлению в 1941–1942 годах. Посетители смогут увидеть документы военных лет, рассекреченные ФСБ.
Все предоставленные УФСБ Москвы и Подмосковья документы также можно увидеть в библиотеке МЭШ. Основу экспозиции выставок составляют письма, фронтовые заметки, фотографии и дневники военных лет, которые горожане передали в столичный Главархив.
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