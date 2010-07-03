Собянин поздравил композитора Александру Пахмутову с юбилеем

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем советского и российского композитора Александру Пахмутову.

"Мы росли под душевные песни из фильма "Девчата", а "Нежность" из картины "Три тополя на Плющихе" напевали наши родители. Сегодня у Александры Николаевны Пахмутовой юбилей. От души поздравляю с днем рождения, желаю крепкого здоровья, тепла и счастья в доме!", – написал он на своей странице в Instagram.

Композитора поздравил и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что ее вклад в развитие традиций отечественной культуры снискал ей всенародное признание.

Александра Пахмутова является автором более 400 песен. В субботу, 9 ноября, она отмечает свое 90-летие. Ее произведения можно услышать во многих фильмах, среди которых "Девчата"и "Три тополя на Плющихе".

