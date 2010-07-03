Собянин поздравил народного артиста России Хржановского с юбилеем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил с 80-летием народного артиста России Андрея Хржановского. Мэр отметил, что талант режиссера помогает воспитывать новые поколения российских мультипликаторов.

"Вы достигли больших успехов в жанре детской мультипликации, подарив зрителям десятки удивительных картин, которые получили профессиональное признание и стали неотъемлемой частью отечественного киноискусства", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

Первой работой Хржановского стал мультфильм "Жил-был Козявин". Также режиссер создал мультфильмы "В мире басен" и "День чудесный" и биографическую трилогию "Я к вам лечу воспоминаньем…".

Также Хржановский создал фильмы на основе рисунков Сергея Бархина, Федерико Феллини и Иосифа Бродского.

