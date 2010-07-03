Выставка "Контрнаступление: переломный момент" открылась в центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центрах "Мои документы" в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" открылась новая выставка "Контрнаступление: переломный момент". Экспозиция посвящена переходу от обороны Москвы к наступлению в 1941–1942 годах. Посетители смогут увидеть документы военных лет, рассекреченные ФСБ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам начальника Главного архивного управления Москвы Ярослава Онопенко, "впервые демонстрируются документы о работе спецшколы УНКВД по Москве и Московской области по подготовке разведывательных и диверсионных групп, о трудной боевой работе этих групп и партизанского отряда, созданного из работников органов государственной безопасности и внутренних дел".

Он отметил, что все предоставленные УФСБ Москвы и Подмосковья документы также можно увидеть в библиотеке МЭШ.

Целью проекта "Москва – с заботой об истории" является не только сохранение документов, но и просвещение молодежи. Основу экспозиции выставок составляют письма, фронтовые заметки, фотографии и дневники военных лет, которые горожане передали в столичный Главархив.

Заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Анастасия Загородникова рассказала, что историческую память о тех героях можно сохранить, рассказав их историю.

"Менять экспозицию планируем каждый месяц. В скором времени откроем выставку, которая будет посвящена тому, как отмечался Новый год в военных условиях", – сказала Загородникова.

Акция "Москва – с заботой об истории" стартовала 9 апреля. Она проводится впервые и носит бессрочный характер. Предметы, переданные москвичами, используются в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива. Выставки размещены в 20 офисах "Мои документы", работают они бесплатно.

Всего с начала запуска городской акции специалисты приняли более шести тысяч материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны. Среди них – дневники солдат, фотографии, письма с фронта, рисунки, карты военных действий, а также предметы одежды и быта.

Принести вещи и документы времен ВОВ в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" можно в любой центр госуслуг "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение, а также выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.

