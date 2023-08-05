Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Центральном округе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новое жилье по Программе реновации получат больше 4,7 тысячи человек, живущих в центре Москвы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, почти все жители домов, подлежащих реновации, уже заключили с городом договоры. Оставшиеся оформляют необходимые документы.

"Больше всего правообладателей нового жилья в Пресненском районе – свыше 3 тысяч человек. На втором месте Басманный – около 800. Следом идут Таганский и Красносельский – больше 720 и почти 200 горожан соответственно", – отметил мэр Москвы.

При этом Сергей Собянин отметил, что в центре столицы уже расселили 30 старых домов. Москвичи переехали в новостройки в кварталах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Так, в рекордные сроки переселили жителей дома на Бакунинской улице. Началось расселение дома на Доброслободской.

"Здание включено в третий этап программы, но мы ускорились, и его жители уже начали получать новые квартиры", – подчеркнул мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что социальная инфраструктура активно развивается во всех округах Москвы. По словам мэра, школы, детские сады, поликлиники и места для занятий спортом являются важным критерием комфортной жизни в Москве.

Помимо этого, мэр Москвы подробно рассказал о развитии северо-восточных районов города: обновлении парка «Яуза», продолжении реставрации павильонов ВДНХ и возрождении киностудии Горького.