Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более половины перепрофилированных клиник вернулись к обычному режиму работы в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире Первого канала.

"Сейчас больше половины из тех клиник, которые были переведены в ковидные, они сегодня уже работают в нормальном режиме", – сказал Собянин, отметив, что в период пандемии вся столичная система здравоохранения отработала в стабильном режиме.

Ранее оказание плановой медпомощи возобновили в ГКБ № 15 имени Филатова. На протяжении года эта клиника играла важнейшую роль в борьбе с коронавирусом. Всего здесь задействовали 1 877 коек для пациентов с COVID-19. Все помещения больницы прошли специальную санитарную обработку, а персонал проверили на наличие коронавирусной инфекции.

Также к обычному режиму работы вернулся центр пульмонологии больницы № 67. В соответствии с временным стандартом пациентов будут доставлять в больницу через отдельный вход с интервалом не менее 15 минут. Уточняется, что в этот интервал в медицинском учреждении будет осуществлена дезинфекция помещений.

Сообщалось, что число больничных коек для пациентов с COVID-19 в Москве сократят еще на треть. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что к прежнему режиму работы вернутся около 4,7 тысячи коек. Речь идет в том числе о корпусах городских больниц № 52 и 15 имени Филатова.

