Оказание плановой медпомощи возобновили в ГКБ № 15 имени Филатова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Больницы, ранее перепрофилированные под прием пациентов с COVID-19, возвращаются к привычному режиму работы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы. В частности, плановую помощь возобновила городская клиническая больница № 15 имени Филатова.
На протяжении года эта клиника играла важнейшую роль в борьбе с коронавирусом. Всего здесь задействовали 1 877 коек для пациентов с COVID-19. Все помещения больницы прошли специальную санитарную обработку, а персонал проверили на наличие коронавирусной инфекции.
За время работы в режиме пандемии в отделениях стационара, включая акушерское, прошли лечение более 50 тысяч пациентов с коронавирусом либо подозрением на него.
В течение 11 месяцев в больнице оказывали помощь пациентам с COVID-19, она была в числе первых, кто принял удар на себя. Все корпуса за неделю полностью перепрофилировали на прием больных с подозрением на коронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию.
Сейчас в "красной зоне" остался только роддом, расположенный в отдельно стоящем корпусе. Он необходим для оказания профильной помощи беременным женщинам с симптомами COVID-19. Также на территории больницы возобновляет дежурство вертолет Центра экстренной медицинской помощи.
Уже за первые сутки работы ГКБ № 15 приняла 223 пациента. Большинство больных поступили в стационар по экстренным показаниям.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин предположил, что пандемия коронавирусной инфекции в России может завершиться в середине текущего года. Специалист пояснил, что к этому времени общество в России получит коллективный иммунитет к инфекции благодаря вакцинации.
В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что пандемия коронавируса в Москве закончится к лету.
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