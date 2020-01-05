Северо-восточный участок БКЛ метро планируется открыть к 2022 году

Фото: скриншот видео vk.com/mossobyanin

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется открыть к 2022 году, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам мэра, там будут самые глубокие станции БКЛ.

"Рижская" – больше 60 метров вниз, "Марьина Роща" – больше 70 метров. А эскалатор, который ведет к ней, станет самым длинным в Москве – примерно 135 метров. Спасибо строителям, титанический труд!", – написал Собянин.

БКЛ свяжет новые ветки Московского метрополитена, которые идут в отдаленные районы города. Как подчеркнул генеральный директор по проектированию "Мосинжпроекта" Рустам Черкесов, в настоящее время уже почти принято решение о строительстве Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской линий.

Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.

