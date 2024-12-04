Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей о развитии города в прямом эфире

Фото: m24.ru/live

Сергей Собянин начал отвечать на актуальные вопросы горожан о развитии Москвы в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и Москва 24. Их можно задать при помощи формы на странице mos.ru.

Жителям столицы необходимо указать имя, адрес электронной почты и выбрать интересующую тему. Помимо текста, Собянину можно отправить и видеовопрос.

Между тем на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы поступило свыше 93 миллионов звонков с октября 2015 года. Чаще всего горожане хотят уточнить график работы и адреса центров госуслуг "Мои документы" и городских ведомств, получить информацию о выдаче и замене паспорта, проконсультироваться о получении госуслуг в электронном виде и прочее.

По словам Собянина, контакт-центр департамента информационных технологий создал 10 чат-ботов, которые помогают оперативно находить информацию по запросам москвичей.

Например, чат-бот на портале mos.ru объясняет жителям столицы, как записаться к врачу. Кроме того, в чате поддержки "Электронного дома" можно узнать, как передать показания счетчиков.

