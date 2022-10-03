Собянин подписал поправки в Устав Москвы для приведения его в соответствие с законами РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал законы о внесении ряда поправок в Устав Москвы и о правилах наименования элементов планировочной структуры города. Документы опубликованы на портале мэра и правительства столицы.

Закон о поправках в статьи Устава разработали в связи с необходимостью приведения региональной законодательной базы в соответствие с Конституцией РФ и федеральным законодательством. Он исключает полномочия мэра Москвы и Мосгордумы по участию в процессе назначения прокурора города.

Согласно новым конституционным требованиям, прокурора назначает президент после консультаций и обсуждения соответствующих кандидатур в Совете Федерации.

Также в законе уточняются требования, предъявляемые к кандидатам на должность мэра столицы и чиновников, замещающих мэра Москвы. Также новый Устав дополняет полномочия столицы в части решения городских вопросов молодежной политики, защиты семьи, материнства, отцовства и детства.

Во втором законе прописываются правила наименования элементов планировочной структуры, в частности кварталов, микрорайонов, набережных, парков, садов и скверов. Также он закрепляет это понятие и наделяет правительство Москвы полномочием присваивать наименования набережным, паркам, садам, скверам и изменять их названия.

Помимо этого, закон вносит в обязанности исполнительных органов власти право присваивать микрорайонам и кварталам наименования в виде цифровых и буквенно-цифровых обозначений.

Ранее Мосгордума приняла закон о внесении изменений в Устав Москвы для приведения его в соответствие с обновленной Конституцией РФ.

Председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников отметил, что из Устава Москвы предлагается исключить нормы об уставном суде столицы. В Конституции РФ, как подчеркивает Семенников, перечислены все доступные элементы судебной системы, а уставные суды субъектов там не обозначены.

Поправки к Конституции вступили в силу 4 июля 2020 года. Всего было внесено 206 поправок. Они были одобрены гражданами на общероссийском голосовании.



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