Турагентства планируют поездки в Москву под даты городских фестивалей – Собянин

Турагентства планируют организованные поездки в Москву под даты городских фестивалей. Об этом Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу Москва 24.
По словам мэра, турфирмы "планируют свои мероприятия, графики приездов под эти фестивали". Он подчеркнул, что увеличение потока туристов в Москву напрямую связано с активной фестивальной программой, которую ежегодно готовят столичные власти. "Чем интереснее и крупнее фестиваль, тем больше туристов приезжает и из России, и из-за рубежа", – сказал Сергей Собянин.
Как отметил мэр, крупные фестивали, которые проходят в городе в последние годы, носят ярко выраженный международный характер. В фестивальных мероприятиях участвуют десятки разных стран, уточнил Собянин.
Ранее мэр заявил, что Москва готова к росту туристического потока. По его словам, ЧМ-2018 показал гостям со всего мира гостеприимность российской столицы. В частности, мероприятия цикла "Московские сезоны" в 2018 году посетили порядка 65 миллионов человек.
Прошлой осенью Москву отметили международной премией World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для уличных мероприятий. А в январе 2019 года интернет-издание Business Insider включило Москву в первую десятку наиболее привлекательных и в то же приемлемых по тратам мировых столиц для путешественников из других стран.
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