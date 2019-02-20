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19:20

Москва готова к росту туристического потока – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин туризм

19:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва готова к росту туристического потока. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

"Президент предложил упростить въезд туристов в Россию по электронным визам. Москва готова к росту турпотока. ЧМ-2018 показал гостям со всего мира гостеприимность нашей страны и столицы", – написал мэр.


Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил расширить применение электронных виз. При этом он отметил, что необходимо подумать, как упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в Россию.

В январе 2019 года интернет-издание Business Insider включило Москву в первую десятку наиболее привлекательных и в то же приемлемых по тратам мировых столиц для путешественников из других стран в 2018 году.

Российская столица оказалась на шестом месте. В лидерах индонезийская Джакарта, аргентинский Буэнос-Айрес, камбоджийский Пномпень, египетский Каир и мексиканский Мехико, занявшие с первой по пятую позицию соответственно. Замыкают топ-10 Эр-Рияд, Лима, Куала-Лумпур и Варшава. При этом критерии и численные показатели, использованные для составления списка, и методологию издание не раскрывает.

мэр Москвы Сергей Собянин туризм

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