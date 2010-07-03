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13:20

Фестивали стали драйвером туристического развития столицы – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин общество туризм

13:20

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин считает, что крупные сезонные мероприятия, вроде фестиваля "Пасхальный дар", будут вызывать такой же интерес у туристов, как чемпионат мира по футболу. Такое заявление мэр Москвы сделал в эфире программы "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".

"Я думаю, что за счет развития сезонных крупных мероприятий мы будем поддерживать такой же уровень интереса туристов, какой был во время чемпионата мира по футболу", – сказал глава города.

Насыщенная программа пройдет на нескольких площадках столицы. На Тверской площади, на площади Революции и на Тверском бульваре и других пространствах Москвы развернется масштабная культурная программа.

Гостей мероприятия ожидают кукольные и музыкальные спектакли, концерты фольклорной и духовной музыки, творческие мастер-классы.

Площадки фестиваля "Пасхальный дар" откроются во многих столичных храмах. В них будут выступать мужские церковные хоры. Фестиваль продлится до 5 мая.

мэр Москвы Сергей Собянин общество туризм

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