Пенсионеры столичного региона с 1 августа смогут бесплатно ездить в электричках

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев решили предоставить пенсионерам право на бесплатный проезд в пригородных поездах, сообщает Агентство "Москва". Действовать новые правила начнут с 1 августа.

Помимо пенсионеров, бесплатным проездом смогут воспользоваться некоторые другие льготные категории граждан. Среди них:

почетные доноры СССР, России и Москвы;

родители и другие законные представители детей-инвалидов;

один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования – до 23 лет;

один из родителей в многодетной семье;

один из опекунов, воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет;

приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявшие на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.

По словам Собянина, пригородные поезда – это неотъемлемая часть транспортной системы Москвы, а поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. Именно поэтому, подчеркнул мэр, пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно, так же как на метро и МЦК.

Всего право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона человек, среди них 1,6 миллиона москвичей и 1,2 миллиона жителей Московской области.

В конце мая Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому неработающим пенсионерам без права на региональную социальную доплату к пенсии до городского социального стандарта предоставят скидку по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

На 100-процентную скидку имеют право герои Советского союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, вдовы (вдовцы) и родители героев Советского союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы, герои Социалистического труда, герои труда РФ.

Также это распространяется на полных кавалеров ордена Трудовой Славы, инвалидов ВОВ, инвалидов боевых действий и приравненных к ним лиц, участников ВОВ, ветераны боевых действий. Величина денежного эквивалента, устанавливаемая с 1 июля 2018 года, составит 2 тысячи 979 рублей 40 копеек.