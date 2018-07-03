Пенсионеры столичного региона с 1 августа смогут бесплатно ездить в электричках

3 июля, 10:06
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев решили предоставить пенсионерам право на бесплатный проезд в пригородных поездах, сообщает Агентство "Москва". Действовать новые правила начнут с 1 августа.
Помимо пенсионеров, бесплатным проездом смогут воспользоваться некоторые другие льготные категории граждан. Среди них:
Всего право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона человек, среди них 1,6 миллиона москвичей и 1,2 миллиона жителей Московской области.
В конце мая Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому неработающим пенсионерам без права на региональную социальную доплату к пенсии до городского социального стандарта предоставят скидку по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
На 100-процентную скидку имеют право герои Советского союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, вдовы (вдовцы) и родители героев Советского союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы, герои Социалистического труда, герои труда РФ.
Также это распространяется на полных кавалеров ордена Трудовой Славы, инвалидов ВОВ, инвалидов боевых действий и приравненных к ним лиц, участников ВОВ, ветераны боевых действий. Величина денежного эквивалента, устанавливаемая с 1 июля 2018 года, составит 2 тысячи 979 рублей 40 копеек.
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