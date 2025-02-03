Собянин рассказал, как "Добрая елка" помогла исполнить мечты маленьких москвичей

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Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как благотворительная акция "Добрая елка" помогла исполнить свыше 1 700 желаний юных москвичей в рамках проекта "Зима в Москве".

Акция должна была завершиться в последний день февраля, однако это произошло на месяц раньше, так как на елках не осталось невыполненных желаний. Чаще всего дети хотели побывать на новогодних представлениях, в театрах, цирке, развлекательных центрах или познакомиться с профессией мечты.

Например, Денис, который является подопечным организации "Единая семья", хотел прокатиться на спасательной технике. Его мечту исполнила поисково-спасательная станция "Строгино", которая пригласила мальчика с семьей на экскурсию. Один из лучших спасателей Москвы 2024 года Евгений Гришанов показал ему спецтехнику, объяснил порядок действий при поступлении сигнала тревоги, а также прокатил на воздушной подушке.

В свою очередь, 7-летний Макар из фонда "Мелодия жизни" увлекается техникой и транспортом, обожает собирать электроприборы и ремонтировать абсолютно все, что сломалось. Именно поэтому он загадал на Новый год побывать в кабине машиниста метро. В результате желание ребенка было исполнено.

Подопечные фонда "Семейная в помощь" – сестры Катя и Рита – занимаются в инклюзивной театральной студии "Сны Алисы" для детей с особенностями развития. Девочки очень хотели попасть на цирковое представление. Благодаря акции "Добрая елка" их мечта исполнилась – во время новогодних каникул они побывали на спектакле "Сказка о Золотой Рыбке" Большого Московского цирка.

Максим из АНО "Мы верим в тебя" предпочитает слушать аудиокниги и подкасты, особенно Детское радио. Именно поэтому он пожелал посетить елку Детского радио, чтобы вживую увидеть любимых героев. Его мечта осуществилась.

Мэр Москвы поблагодарил всех тех, кто принял участие в этой акции и исполнил желания детей.

"Добрая елка" уже в третий раз проводится в Москве. В прошлом году в ней приняли участие более 140 некоммерческих организаций столицы. Жители города исполнили более 1 550 желаний. В акции участвовали более 370 волонтеров из Москвы, а также более 30 площадок по всему городу. Всего с момента начала акции было исполнено 2 500 желаний.

