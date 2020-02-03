Более 26 млн человек посетило фестиваль "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году главный зимний фестиваль столицы побил рекорды по продолжительности, числу площадок и количеству посетителей, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Чудесной атмосферой фестиваля насладилось более 26,1 миллиона москвичей и туристов", – говорится в сообщении.

Фестиваль стартовал 13 декабря 2019 года. Он продлился дольше, чем планировалось, – до 31 января. Соответствующее распоряжение подписал глава города.

Среди других важных цифр прошедшего фестиваля – количество открытых на этот раз площадок. Всего по Москве было доступно более 80 досугово-развлекательных зон, причем как в центре столицы, так и в районах.

Несмотря на окончание "Путешествия в Рождество", катки, открытые во время фестиваля, продолжат свою работу. Посетить их можно будет до 1 марта включительно. Кататься там можно бесплатно при наличии собственных коньков, без них надо заплатить 50 рублей и оставить 2 тысячи рублей в качестве залога.