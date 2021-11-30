Мясников назвал единственный способ защиты от штамма "Омикрон"

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Россиянам назвали единственный вариант защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон". О нем рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в интервью "Общественной службе новостей".
По его словам, гражданам РФ необходимо сделать третью прививку от коронавируса.
"Потому что у пожилых защита после вакцины от "Дельта"-штамма работает на 60–70%, а с "Омикроном", возможно, будет работать на 20–30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация", – объяснил специалист.
Мясников также не исключил, что для эффективной борьбы с новым штаммом понадобится коррекция существующих вакцин. Эксперт подчеркнул, что любая последующая мутация окажется заразнее предыдущего варианта.
В то же время врач допустил, что новые мутации будут переноситься легче, чем "Дельта"-штамм.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков призвал россиян не паниковать из-за нового штамма "Омикрон". По словам специалиста, излишнее число мутаций может привести к потере вирусом жизнеспособности.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.
Позднее Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон".
Россия рассматривает возможные решения на фоне появления "Омикрон"-штамма – МИД РФ
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