Результаты тестов на коронавирус можно будет получить на госуслугах

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Россияне теперь смогут получить результаты тестов на COVID-19 на портале госуслуг.

"Информация будет передаваться по защищенным каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого – в личный кабинет", – говорится в постановлении, подписанном Михаилом Мишустиным.

На телефонах данные будут отображаться в виде QR-кода, что сделает их считывание более удобным. В личный кабинет пользователи также могут загрузить информацию о сделанной прививке от COVID-19, чтобы в будущем предъявить по месту требования. Для того чтобы воспользоваться новыми функциями, надо дать согласие на передачу сведений.

Предполагается, что новая функция позволит снизить количество поддельных справок об отсутствии COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с COVID-19 в России весной. По мнению Натальи Пшеничной, в стране возможны суточные колебания заболеваемости коронавирусом.