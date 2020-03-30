Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:28

Путин распорядился, чтобы власти отслеживали выплаты медицинскому персоналу

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президент России Владимир Путин поручил властям во всех регионах страны строго отслеживать, чтобы все выплаты медицинскому персоналу осуществлялись в положенные сроки. По словам главы государства, средства для этого выделены, передает РИА Новости.

"Постоянно отслеживайте, чтобы все выплаты, связанные с особым режимом работы врачей, медсестер, другого медперсонала, работников служб скорой помощи проводились строго в срок", – обратил внимание Путин.

Президент РФ рассказал о мерах поддержки медперсонала в ходе совещания с полномочными представителями в федеральных округах.

25 марта во время телевизионного обращения к россиянам Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Данное решение принималось в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным, в России зафиксировали более 1,8 тысячи заболевших, вылечились 66 человек. За весь период умерло девять человек.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика