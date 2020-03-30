Путин распорядился, чтобы власти отслеживали выплаты медицинскому персоналу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президент России Владимир Путин поручил властям во всех регионах страны строго отслеживать, чтобы все выплаты медицинскому персоналу осуществлялись в положенные сроки. По словам главы государства, средства для этого выделены, передает РИА Новости.

"Постоянно отслеживайте, чтобы все выплаты, связанные с особым режимом работы врачей, медсестер, другого медперсонала, работников служб скорой помощи проводились строго в срок", – обратил внимание Путин.

Президент РФ рассказал о мерах поддержки медперсонала в ходе совещания с полномочными представителями в федеральных округах.

25 марта во время телевизионного обращения к россиянам Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Данное решение принималось в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным, в России зафиксировали более 1,8 тысячи заболевших, вылечились 66 человек. За весь период умерло девять человек.