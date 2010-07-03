На операцию к Каабаку образовалась очередь из маленьких пациентов

В Научном центре здоровья детей образовалась очередь из маленьких пациентов
Врачи не смогли спасти девочку, которой отложили операцию из-за увольнения врача-трансплантолога Михаила Каабака, передает телеканал Москва 24. После скандала врача вернули на работу, но за тот месяц, пока его не было, выстроилась очередь из тех, кому срочно нужна помощь.
Одним из таких детей является полуторагодовалая Дарина. Почти всю жизнь девочка провела в больницах. Практически сразу после рождения у нее обнаружили опухоль в животе. Медики смогли ее удалить ценой правой почки. Вторая отказала уже после операции.
Трижды в неделю ребенку проводят гемодиализ – процедуру очищения крови с помощью аппарата. Без нее малышка не сможет жить, но даже взрослые переносят ее с трудом. Для ее маленького детского сердца это большая нагрузка.
"То, что ребенок при смерти, – это факт. Каждый день рискует нас покинуть. Сердце не резиновое. У нее одышка. Такими муками мы пришли к трансплантации. Это была наша главная операция, и вот так случилась, что врачей уволили", – поделилась мама девочки.
Помочь ребенку могут только Каабак и Надежда Бабенко. Они единственные в стране специалисты, способные сделать пересадку почек детям, чей вес меньше 10 килограммов. Каабак рассказал телеканалу Москва 24, что вернулся на работу 28 ноября.
"С этого дня я работаю руководителем отдела трансплантации органов. Надежда Николаевна тоже с сегодняшнего дня. Программа подготовки была нарушена в связи с недоразумением, скажем так. Сейчас она будет восстановлена, и пересадки начнутся с начала 2020 года", – отметил врач.
В очереди на операцию по пересадке почки стоят 15 детей. Двое из них – близнецы Рома и Виталий. Донорами почек станут родители, но сперва им необходимы вакцинации. Отец мальчиков поделился, что пока врачи были отстранены от работы, детям не делали вакцинации. За это время состояние малышей ухудшилось.
Ранее Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Михаила Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что он не единственный специалист в РФ, который делает такие операции, но выразила готовность с ним встретиться.
После встречи стало известно, что Каабак и уволенная вместе с ним Надежда Бабенко останутся работать в НМИЦ. По словам Байбариной, они приняты обратно с повышением, трудовой договор подписан от 28 ноября.
Ранее директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко заявил, что операции по родственной трансплантации запланировали на первые числа января. В частности, к этому времени будет завершена вакцинация детей, которая является обязательным условием перед трансплантацией.
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