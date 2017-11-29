Олег Табаков продолжил лечение в больнице

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Артист Олег Табаков остается в стабильном состоянии. Он находится в больнице под наблюдением врачей, лечение продолжается, сообщает РИА Новости.

27 ноября Табаков попал в больницу. Уточнялось, что у него подозревали тяжелое воспаление легких. По словам представителя Московского художественного театра имени Чехова, худруком которого Табаков является, он проходит стоматологическое лечение. 27 ноября он был на очередном приеме, где ему порекомендовали пройти плановое обследование. Его сын Павел Табаков сказал, что с отцом все в порядке, проблем нет. Сам Олег Табаков подтвердил, что болен.

28 ноября артисту стало лучше, но несмотря на это он пока должен оставаться в реанимации. Декабрьские спектакли "Дракон", "Юбилей ювелира", "Боюсь стать Колей" с участием Табакова отменили.