Андрей Мягков госпитализирован в Москве

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Известный актер театра и кино Андрей Мягков доставлен в больницу в Москве.

По словам народного артиста, несмотря на госпитализацию, он находится в хорошем состоянии, передает Агентство "Москва".

Мягкову 79 лет. Он известен прежде всего по ролям в фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" и "Служебный роман". Также снимался в кинокартинах "Дни Турбиных", "Гараж", "Жестокий романс", "Гонки по вертикали", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон‑Бич опять идут дожди".

В понедельник, 27 ноября, был направлен в больницу другой знаменитый актер – Олег Табаков.