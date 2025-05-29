Во Владивостоке два мальчика намотали половые органы на шуруповерты

Фото: телеграм-канал "Минздрав Приморья"

Врачи-урологи Краевой детской больницы № 1 Владивостока оказали помощь двум мальчикам, которые намотали свои половые органы на шуруповерты. Об этом со ссылкой на Минздрав Приморья сообщает "Радио 1".

Первым пострадавшим стал пятилетний ребенок. Со слов матери, мальчик во время игры дома включил шуруповерт и случайно намотал колготки и половой орган. Мальчику потребовалась срочная операция, после которой его долго лечили в стационаре.

Аналогичный случай произошел в семье с годовалым ребенком. Малыш тоже включил шуруповерт, и инструмент намотал его колготки и крайнюю плоть. Мальчика также отправили на экстренную хирургическую операцию.

В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает. Половые органы мальчиков функционируют нормально. Однако для исключения возможных осложнений в будущем им необходимо будет регулярно посещать врачей.

Ранее в Подмосковье медики спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего гвоздь. Инцидент произошел во время ремонта дома. Мать заметила у сына кашель и кровь в слюне. Проглоченный гвоздь представлял опасность для пищевода или желудка. Однако своевременное вмешательство помогло избежать серьезных последствий.

До этого врачи помогли полуторагодовалой девочке, которая подавилась фисташкой. Ребенок поступил в больницу с хрипами, одышкой и свистящим дыханием. Врачи установили в трахею пациентки тубус бронхоскопа и с помощью специальных щипцов скорлупу подтянули в область подголосового пространства. Затем ее достали под контролем ригидного ларингоскопа.