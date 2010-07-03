Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!". Для москвичей подготовили более 190 мероприятий.

"Здесь можно будет пройти бесплатные обследования, получить консультации специалистов, побывать на лекциях о медицине и экскурсиях по центрам здоровья", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

11 июня в филиале "Внуковский" больницы № 17 пройдет лекция для детей и их родителей о клещевом энцефалите.

18 июня в больнице имени Е.О. Мухина пройдут лекции о профилактике инфаркта миокарда, а также о борьбе с ожирением.

19 июня в консультативно-диагностическом центре амбулаторной травматологии и ортопедии больницы № 17 врачи поговорят о способах профилактики и лечения заболеваний суставов.

21 июня в больнице № 68 имени В.П. Демихова расскажут о предотвращении и лечении болезни почек.

25 июня в больнице № 13 пройдет лекция об остеопорозе и методах его диагностики, правильном питании, возможностях современной терапии и профилактических упражнениях.

С более подробным списком медучреждений и мероприятий, которые пройдут в рамках проекта "Входите, открыто!", можно ознакомиться на портале mos.ru.

28 мая в России вступили новые правила обязательного медицинского страхования. Согласно документу, в ближайшие два года запланированы диспансеризация и профилактический осмотр всех россиян. Для каждого жителя после этого определят группу здоровья.

Ранее стало известно, что Минтруд хочет добавить россиянам дополнительный оплачиваемый день отпуска для ежегодного медосмотра. Сейчас день для диспансеризации работникам дают раз в три года. По поручению Дмитрия Медведева, до 20 июня министерство должно подготовить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс.

6 мая начал действовать обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, утвержденный приказом Минздрава. Теперь диспансеризацию россиянам 40 лет и старше рекомендуется проходить ежегодно.