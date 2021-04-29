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В мире

12:26

В МИД Турции заявили, что республика нацелена на совместное производство "Спутника V"

медицина за рубежом

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Турция договорилась с Россией о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" и нацелена на организацию совместного производства российского препарата, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин "Спутник V" для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу", – сказал Чавушоглу.

Накануне глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что начало поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидается в мае. Он уточнил, что период поставок будет продолжаться в течение полугода. Соглашение между странами также включает в себя возможную передачу технологий.

Применение "Спутника V" ранее было одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Кроме того, в список стран, использующих российский препарат, входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения и Белоруссия.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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