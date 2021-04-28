В Турции ожидают начала поставок "Спутника V" в мае

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Минздрав Турции ожидает начала поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в мае. Об этом сообщает РИА Новости.

"По вакцине "Спутник V" мы перешли к третьей фазе испытаний. Подписано соглашение о поставке", – уточнил глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Специалист уточнил, что период поставок будет продолжаться в течение полугода. Соглашение между странами также включает в себя возможную передачу технологий.

Накануне резонанс вызвал отказ бразильского регулятора Anvisa ввозить "Спутник V" в страну.

Глава агентства Антониу Барра Торрес отметил, что решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что удалось проанализировать.

