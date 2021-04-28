Член ОП: отказ Бразилии на ввоз в страну российской вакцины носит политический характер

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Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев указал на политический характер отказа Бразилии от российской вакцины "Спутник V".

Специалист допустил, что подобное решение бразильских партнеров может быть вызвано давлением США. Вашингтон в данной схеме, считает Нифантьев, стремится не допустить появления российских препаратов в других странах мира.

"В 2020 году министерство здравоохранения и социальных служб США убеждало власти Бразилии не закупать "Спутник V". История продолжается. Политика здесь как раз в том, чтобы любыми методами "топить" наш препарат на внешних рынках", – заявил общественник.

По мнению представителя Общественной палаты, на ситуацию также влияют действия конкурентов по производству вакцины – компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Главную роль в конфликте он при этом отвел вопросам геополитики.

Бразильский регулятор Anvisa накануне отказал в ввозе "Спутника V" в страну. Глава агентства Антониу Барра Торрес отметил, что решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что удалось проанализировать.