Минздрав призвал врачей координировать заявления по COVID-19 c ведомством

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минздрав просит внештатных экспертов координировать информирование по коронавирусу, сообщает ТАСС.

Любые комментарии и публичные заявления по этой теме должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой министерства, уточнили в ведомстве.

Главным внештатным специалистам направлено письмо, в котором экспертов просят не злоупотреблять комментариями о коронавирусе, чтобы не раскачивать информационное пространство и не нагнетать панику в обществе.

В Минздраве уточнили, что сейчас "информационная повестка вокруг коронавируса перегружена в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей".

За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая COVID-19 в 84 регионах. За 24 часа умерли 346 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии.