Диетолог рассказала, как провести Масленицу без вреда для здоровья

Жителям Москвы рекомендуют соблюдать принципы здорового питания и не забывать о физической нагрузке во время масленичных гуляний. Об этом Агентству "Москва" сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Она отметила, что москвичи должны избегать переедания и включать в свой рацион различные продукты и блюда, а не только блины. Это обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами.
Вместе с тем не следует забывать о физической нагрузке, ведь Масленица – это не только блины, но и всевозможные игры и конкурсы, которые позволят пережить праздничный период без вреда для здоровья.
Кроме того, Стародубова дала несколько советов по приготовлению традиционного масленичного блюда. Так, можно использовать молоко пониженной жирности или молочную сыворотку, уменьшить количество желтков и заменить муку высшего сорта на цельнозерновую, ржаную, гречневую или другую.
"Это позволит разнообразить вкус блинов, снизит их калорийность и обогатит блюдо дополнительными пищевыми веществами", – резюмировала Стародубова.
Фестиваль "Московская Масленица" в 2019 году пройдет на 23 городских площадках. Посетителей ждут более 200 спектаклей и около 150 концертов. Им предложат попробовать более 60 блинов со 150 начинками и топингами. Гости впервые на фестивале смогут отведать катаеф – арабские блинчики, которые готовят в Сирии, Египте и Ливане.
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