Штамм "Омикрон" не стоит считать "живой вакциной" – Онищенко

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" не следует считать "живой вакциной". Такое мнение высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

Специалист подчеркнул, что впечатление о меньшей летальности нового штамма является обманчивым.

"Он менее летальный по относительным цифрам. А по абсолютным цифрам смертей он не так уж менее летален", – объяснил Онищенко.

Врач назвал прививку и своевременную ревакцинацию самыми эффективными способами борьбы с новой разновидностью вируса.

Ранее вирусолог Петр Чумаков назвал "Омикрон"-штамм коронавируса "живой вакциной". Он отметил, что у нового варианта вируса снижена патогенность.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, "живая вакцина" несет опасность. Как отметил ученый, осложнения после подобной вакцинации могут быть самыми разными. В частности, это может стать причиной смерти пациента.