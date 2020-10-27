Вакцину "Спутник V" направили на преквалификацию в ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил в ВОЗ заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости.
Отмечается, что единственной глобальной программой по обеспечению качества лекарственных средств считается программа ООН по преквалификации, которую координирует ВОЗ. Ускоренная регистрация позволит сделать препарат доступным для всего мира в более короткие сроки по сравнению с обычными процедурами.
Организация оценивает качество, безопасность и эффективность препаратов. Если лекарство соответствует требованиям и стандартам, его вносят в перечень, который используют международные закупочные организации и страны для управления массовыми закупками лекарственных средств.
Ранее сообщалось, что первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V" в Москве и Московской области получили около 17 тысяч человек. При этом второй компонент ввели уже порядка 6 тысячам пациентов.
Гинцбург также сообщал, что для предотвращения распространения коронавируса в России потребуется процедура массовой вакцинации.
По мнению генерального директора компании "Р-Фарм" Василия Игнатьева, массовая вакцинация в России может стартовать в конце ноября. Он отметил, что речь пока идет только о препарате "Спутник V".
Вакцина от COVID-19 в России будет бесплатной и доступной
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