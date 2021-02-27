В Москве начали вакцинировать участников исследования вакцины "Спутник Лайт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить вакцинацию. В дальнейшем новый препарат планируют использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной от COVID-19 "Спутник V", сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек", – рассказала вице-мэр.

Участие в исследовании могут принять граждане старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Также добровольцем быть нельзя в следующих случаях: течение COVID-19 в настоящий момент или в прошлом, антитела к коронавирусу, пройденная вакцинация от коронавирусной инфекции или любая другая прививка, сделанная в течение 30 дней до даты вакцинации, болезнь ОРВИ за 14 дней до вакцинации, аллергия на лекарства или вакцины.

Ракова также рассказала, что испытания вакцины "Спутника V" для подростков могут начаться только после получения постоянного регистрационного удостоверения "Спутника V" для взрослых, когда окончательно будут подведены итоги испытаний.

"Мы очень надеемся, что в течение нескольких месяцев этот вопрос будет решен. На сегодняшний день разработчики формируют необходимый пакет документов, отрабатывают технологию, особенности, методику выборки. Москва в качестве одной из клинических баз предложила городскую детскую больницу имени З.А. Башляевой", – рассказала вице-мэр.

По ее словам, в столице уже началось исследование устойчивости иммунитета после вакцинации, которое дает возможность определить, когда сделавшим прививку от коронавируса необходимо снова пройти вакцинацию.

"По инициативе Москвы, вместе с институтом им Н.Ф. Гамалеи, мы проводим эпидемиологическое исследование стойкости периода действия иммунитета после вакцинации. Мы выбираем две тысячи добровольцев и в течение полугода ежемесячно будем брать у них кровь на антитела", – рассказала Ракова.

Вице-мэр выразила надежду, что к концу лета – началу осени уже будет сформирован пакет документов, позволяющий делать более обоснованные выводы о сроке иммунитета.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что разработанная вакцина "Спутник Лайт" предназначается для ликвидации коронавируса во всем мире. Он обратил внимание, что благодаря "Спутнику Лайт" снижается вероятность тяжелого течения COVID-19, но не исключается полностью.

Предполагается, что действовать "Спутник Лайт" будет в 3–4 раза меньше, чем "Спутник V". Испытания вакцины будут проходить до 28 января 2022 года.

"Спутник Лайт" создан на основе безопасной двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Его преимущества в том, что вакцинация потребуется всего одна, а антитела начнут формироваться уже через неделю и достигнут своего максимума всего через 4 недели после вакцинации.

Ранее главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объявил, что иммунитет к COVID-19 уже имеют от 20 до 70% населения России. По словам Тимакова, в ближайшие три месяца коронавирус будет представлять особую опасность для тех людей, кто не переболел и не привился.

Эксперт также отметил важность соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Он объяснил, что в период коротких зимних дней следует правильно питаться, дополнять рацион витаминами, а также организовывать себе сон нормальной продолжительности.