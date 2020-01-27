Выявленный в Киеве случай заболевания коронавирусом не имеет отношения к пневмонии в Китае

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Выявленный случай заболевания коронавирусом на Украине не имеет отношения к вспышке пневмонии в Китае, сообщает ТАСС со ссылкой на Киевский городской лабораторный центр министерства здравоохранения Украины.

"В Киеве за минувшую неделю после исследования на грипп 67 образцов установлено, что один из них – коронавирус, который не является новым китайским коронавирусом", – рассказали представители центра.

Однако отмечается, что специалисты лабораторного центра не уточнили, когда был выявлен случай заболевания и к какому виду он принадлежит.

Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. Случаи заражения были также выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале. В Китае на данный момент новым типом пневмонии заражено более 2,7 тысячи человек. 81 человек погиб.

По данным ВОЗ, специалисты не исключают возможности передачи коронавируса во время инкубационного периода.

В настоящее время в России проходит апробация новых тест-систем для выявления коронавируса. Кроме того, Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в России к лечению коронавируса и перевести больницы на противоэпидемический режим.