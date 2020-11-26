Ученые назвали опасный признак повышенного холестерина

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Европейские специалисты рассказали о признаке, который может свидетельствовать о повышенном холестерине. Об этом сообщает Express.

Ученые отмечают, что избыток холестерина может долгое время вовсе не проявляться, а становится известно о нем тогда, когда его наличие приводит к закупорке сосудов. Специалисты считают, что в некоторых случаях о проблеме могут сообщить болезненные ощущения в конечностях.

По словам экспертов, боли возникают из-за отложений, состоящих из холестерина, жирных веществ и клеточных отходов. Все это приводит к сужению кровеносных сосудов. Также холестериновые бляшки в артериях вызывают болезнь, которая в некоторых случаях может приводить к потере конечностей, добавляют эксперты.

При появлении болей в руках и ногах специалисты советуют незамедлительно обращаться за помощью к медикам, а для профилактики рекомендуют отказаться от жирной пищи.

Ранее сообщалось, что несбалансированное питание без режима, а также употребление нездоровой пищи может отразиться на состоянии иммунитета. Специалисты отмечали, что нерегулярное питание лишает человека достаточного количества витаминов, минералов и аминокислот.