Роспотребнадзор составил рейтинг самых полезных орехов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Специалисты Роспотребнадзора назвали самые полезные орехи и уточнили нормы их потребления. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Самым полезным среди орехов специалисты признали кешью – эти орехи укрепляют иммунитет, понижают уровень холестерина, а также способствуют улучшению сердечно-сосудистой системы.
На второй позиции рейтинга расположился лесной орех. Он особенно полезен для людей с заболеваниями сосудов и кормящих матерей. Лесные орехи следует употреблять после физических нагрузок, а также для профилактики онкологических заболеваний, подчеркнули специалисты.
Замыкают тройку лучших грецкие орехи. Употребление этого продукта, по словам экспертов, способствует улучшению памяти и помогает бороться с запорами. Кроме того, грецкие орехи снижают уровень холестерина в крови и укрепляют стенки кровеносных сосудов, добавили в ведомстве.
Специалисты также отметили высокие полезные свойства арахиса, кедровых орешков и миндаля.
В Роспотребнадзоре напомнили, что орехи следует есть 1–2 раза в неделю небольшими порциями (около 35 граммов). Более частое употребление, а также закупки у недобросовестных продавцов могут стать причиной дополнительных проблем со здоровьем, предупредили в Роспотребнадзоре.
Ранее ученые доказали, что диета с высоким содержанием жиров, или кетогенная диета, может предотвратить развитие сердечной недостаточности. Речь идет о случаях, вызванных нарушениями метаболизма.
"Городской стандарт": пустые орешки
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