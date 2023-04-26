В частной медклинике заявили об отсутствии возможности вакцинироваться от кори

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Частные столичные медицинские клиники не прививают население от кори, поскольку используют комбинированную вакцину. Об этом ТАСС сообщила заместитель медицинского директора группы компаний (ГК) МЕДСИ Ксения Шеховцова.

"В настоящее время вакцины от кори нет, ее поставки были ограничены и осуществляются в государственные клиники. В наличии комбинированная вакцина, которую не применяют при вакцинации взрослых от кори", – сказала она.

Отсутствие специализированных вакцин от кори также подтвердили в "Инвитро" и "Хеликсе".

В сети частных медклиник "Гемотест" сообщили, что не проводят вакцинацию, однако спрос на тесты на наличие антител к кори фиксируют высокий. Там пояснили, что антитела к вирусу кори сохраняются от 10 до 18 лет.

"Чтобы контролировать этот показатель, взрослым полезно сдавать анализ на уровень IgG-антител к вирусу кори каждые 5 лет. Если антител нет, пора ревакцинироваться", – пояснили в пресс-службе "Гемотеста".

Ранее СМИ сообщили, что в частных медклиниках Москвы была зафиксирована нехватка вакцин от кори. Препарата не было в учреждениях МЕДСИ, "АВС-медицина", "Евромедклиник", "Юниклиник", "Медлайн-сервис" и "Центравиамед". Речь шла именно об однокомпонентном препарате против кори.

