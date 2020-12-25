РФПИ приостановил экспорт "Авифавира"

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) временно прекратил поставки лекарства от коронавируса "Авифавир" в зарубежные страны из-за чрезвычайно высокого спроса на препарат в России, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"На данный момент мы приостановили поставки на зарубежные рынки, потому что есть очень большой спрос в России. Последние два месяца мы поставляем только на территорию России, и в дальнейшем, когда мы нарастим объемы и в России будет больше этого препарата, мы возобновим поставки на за рубеж", – заявил Дмитриев эфире канала "Россия 24".

В ноябре РФПИ и группа компаний "ХимРар" получили разрешение на амбулаторное применение препарата против коронавируса "Авифавир". Он стал третьим лекарством, одобренным в РФ для амбулаторного применения, после "Коронавира" и "Арепливира", которые получили разрешение Минздрава в сентябре. Препарат предоставляется пациентам бесплатно по полису ОМС.

В РФПИ сообщали, что собираются удвоить производственные мощности препарата до 200 тысяч упаковок в месяц для удовлетворения спроса. "Авифавир" поставлялся в 15 стран мира.