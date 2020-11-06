Препарат от COVID-19 "Авифавир" будет бесплатным по ОМС

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" получили разрешение на амбулаторное применение препарата против коронавируса "Авифавир". Он будет предоставляться пациентам бесплатно по полису ОМС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

"РФПИ и группа компаний "ХимРар" объявляют о разрешении на амбулаторное применение первого (по времени регистрации. – Прим. ред.) российского препарата против коронавируса "Авифавир", который будет предоставляться пациентам бесплатно. Препарат уже предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС пациентам, проходящим лечение от коронавируса в медицинских учреждениях", – рассказали в фонде.

Сотрудники фонда заявили, что препарат назначают лечащие врачи. Отмечается, что постоянное регистрационное удостоверение на препарат выдано после позитивных клинических результатов, которые доказали способность лекарства блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания.

Сообщается, что в ближайшее время будут удвоены производственные мощности препарата до 200 тысяч упаковок в месяц. В настоящий момент препарат доставлен уже в 15 стран мира. В фонде подчеркнули, что терапия коронавирусной инфекции предусматривает ограничения для пациента на планирование семьи сроком на три месяца. Препарат также противопоказан беременным женщинам.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев добавил, что с помощью препарата появилась возможность сократить нагрузку на медицинские учреждения в условиях пандемии. Он отметил, что препарат будет предоставляться пациенту в рамках госпрограммы по борьбе с коронавирусом.

Препарат от коронавирусной инфекции "Авифавир" стал третьим лекарством, одобренным в РФ для амбулаторного применения. В сентябре Минздрав выдал разрешение на использование препаратов "Коронавир" и "Арепливир" в качестве амбулаторного лечения.

Минздрав РФ недавно установил предельно допустимые цены на лекарства от коронавируса. Согласно постановлению, цена за 10 таблеток "Авифавира" составит 1 тысячу рублей. 40 таблеток "Арепливира" будут стоить 4 тысячи рублей. Препарат "Илсир" можно будет купить за 47 531 рубль.

