Гинцбург рассказал об объемах производства вакцин от коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России было выпущено в гражданский оборот около 85 миллионов комплектов вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.
"В России выпущено 70 миллионов комплектов "Спутника V" и 15 миллионов "Спутника Лайт", – сказал он.
Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
По словам Владимира Путина, уже более 50 миллионов россиян вакцинировались от коронавирусной инфекции "Спутником V", а в мире этим препаратом привились около 120 миллионов.
В РФ начались испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа