Гинцбург рассказал об объемах производства вакцин от коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России было выпущено в гражданский оборот около 85 миллионов комплектов вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

"В России выпущено 70 миллионов комплектов "Спутника V" и 15 миллионов "Спутника Лайт", – сказал он.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

По словам Владимира Путина, уже более 50 миллионов россиян вакцинировались от коронавирусной инфекции "Спутником V", а в мире этим препаратом привились около 120 миллионов.

