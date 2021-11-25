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Общество

08:28

Гинцбург рассказал об объемах производства вакцин от коронавируса в России

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России было выпущено в гражданский оборот около 85 миллионов комплектов вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

"В России выпущено 70 миллионов комплектов "Спутника V" и 15 миллионов "Спутника Лайт", – сказал он.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

По словам Владимира Путина, уже более 50 миллионов россиян вакцинировались от коронавирусной инфекции "Спутником V", а в мире этим препаратом привились около 120 миллионов.

В РФ начались испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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