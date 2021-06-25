В детской поликлинике в Вешняках начал работу пункт вакцинации

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В детской городской поликлинике № 7 в Вешняках начал работу пункт вакцинации. На его открытии главный врач поликлиники, муниципальный депутат Елена Кац заявила, что темпы вакцинации в Москве существенно выросли – в 4–5 раз.

По ее словам, это внушает определенный оптимизм, однако количество пунктов необходимо еще увеличить.

"Учитывая динамику заболеваемости, число вакцинированных должно прирастать еще быстрее. Особенно с учетом распространения нового штамма вируса. Я очень прошу всех жителей ВАО, еще не сделавших прививку, не откладывать это, ситуация очень серьезная", – сказала Кац.

Она добавила, что она сейчас готовит памятку для жителей районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево, где будет размещена информация о том, как пройти вакцинацию.

Ранее новые центры вакцинации от COVID-19 открылись на базе 19 детских поликлиник Москвы. Также на два часа было продлено время работы всех 119 прививочных центров. Теперь вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно ежедневно с 08:00 до 22:00.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в последние дни увеличилось число желающих привиться от коронавируса, из-за чего было принято решение об открытии новых точек.

Она уточнила, что в каждом из 19 открывшихся пунктов будут работать по две бригады медиков. Часы работы детских поликлиник не изменятся. Открытие центров вакцинации не повлияет на работу этих медучреждений.

Для вакцинации в центрах на базе городских поликлиник требуется предварительная запись. Без нее сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва", в ТЦ и других общественных местах.