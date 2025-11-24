Форма поиска по сайту

24 ноября, 16:50

Общество

Саратовские врачи вытащили наконечник от кисточки из щеки ребенка

Фото: телеграм-канал "ГУЗ "Саратовская областная детская клиническая больница""

Врачи Саратовской областной клинической больницы спасли трехлетнюю девочку, воткнувшую себе в щеку металлический наконечник от кисточки, сообщила пресс-служба медицинского учреждения в телеграм-канале.

Родственники рассказали, что девочка рисовала и настолько увлеклась процессом, что засунула в рот кисточку и наткнулась на нее. Наконечник отломился и вонзился в мягкие ткани щеки.

"Ребенок поступил к нам уже с высокой температурой и гнойным свищом в области челюсти", – отметили в медучреждении.

Инородный предмет представлял реальную угрозу для жизни девочки, так как находился рядом с сонной артерией, добавили врачи. Пациентку экстренно прооперировали и назначили восстанавливающие препараты.

Ранее врачи городской клинической больницы № 1 в Челябинске спасли ребенка, который съел силиконовый глаз вместо мармелада. Сперва мальчик был госпитализирован с подозрением на отравление или инфекционное заболевание, так как у ребенка наблюдались тошнота, рвота и боли в животе. Однако диагноз не подтвердился.

Инородный предмет находился в теле ребенка на протяжении пяти дней, пока врачи не приняли решение о проведении мальчику операции, по итогам которой им удалось извлечь силиконовый глаз.

медицинаобществорегионы

