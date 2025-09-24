24 сентября, 12:32Общество
В Москве женщина с пересаженным сердцем впервые стала матерью
Фото: телеграм-канал "Московская медицина"
В Москве женщина с пересаженным сердцем смогла стать матерью. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр подчеркнула, что в столице благодаря мощному каркасу акушерско-гинекологической службы врачи спасают беременных женщин и младенцев даже в самых сложных случаях.
"В перинатальном центре больницы № 67 имени Ворохобова помогли стать мамой женщине с трансплантированным сердцем. В мировой практике известно менее чем о 100 таких случаях, в России их зафиксировано всего несколько", – отметила заммэра.
Ракова рассказала, что пациентка обратилась к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия. Медики подробно обследовали женщину и выявили несколько заболеваний, в том числе нарушения сердечного ритма и хроническую сердечную недостаточность.
По словам вице-мэра, роды у женщины начались преждевременно, на 35-й неделе, но прошли успешно. Благодаря работе медиков многих профилей удалось избежать осложнений.
"После того как малышка появилась на свет, специалисты еще в течение трех недель заботились о ней и помогали окрепнуть. Сейчас мама с девочкой уже дома с семьей", – добавила Ракова.
Ранее в Воронеже специалисты перинатального центра областной больницы помогли женщине стать мамой 12-й раз. Под наблюдением специалистов она доходила до доношенного срока и на свет появился здоровый мальчик. При рождении его вес составлял 3 540 граммов, а рост 54 – сантиметра.
Как рассказали врачи, первые 9 раз женщина рожала естественным путем. Рождение 10-го ребенка завершилось кесаревым сечением, после чего возникло осложнение. Кроме того, во время 11-х родов пациентке провели экстренное кесарево сечение из-за угрозы здоровью.
Москвичка с пересаженным сердцем родила здорового ребенка