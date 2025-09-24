В Москве женщина с пересаженным сердцем впервые стала матерью

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

В Москве женщина с пересаженным сердцем смогла стать матерью. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что в столице благодаря мощному каркасу акушерско-гинекологической службы врачи спасают беременных женщин и младенцев даже в самых сложных случаях.

"В перинатальном центре больницы № 67 имени Ворохобова помогли стать мамой женщине с трансплантированным сердцем. В мировой практике известно менее чем о 100 таких случаях, в России их зафиксировано всего несколько", – отметила заммэра.

Ракова рассказала, что пациентка обратилась к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия. Медики подробно обследовали женщину и выявили несколько заболеваний, в том числе нарушения сердечного ритма и хроническую сердечную недостаточность.

По словам вице-мэра, роды у женщины начались преждевременно, на 35-й неделе, но прошли успешно. Благодаря работе медиков многих профилей удалось избежать осложнений.

"После того как малышка появилась на свет, специалисты еще в течение трех недель заботились о ней и помогали окрепнуть. Сейчас мама с девочкой уже дома с семьей", – добавила Ракова.

Ранее в Воронеже специалисты перинатального центра областной больницы помогли женщине стать мамой 12-й раз. Под наблюдением специалистов она доходила до доношенного срока и на свет появился здоровый мальчик. При рождении его вес составлял 3 540 граммов, а рост 54 – сантиметра.

Как рассказали врачи, первые 9 раз женщина рожала естественным путем. Рождение 10-го ребенка завершилось кесаревым сечением, после чего возникло осложнение. Кроме того, во время 11-х родов пациентке провели экстренное кесарево сечение из-за угрозы здоровью.