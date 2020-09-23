Горожане без столичного полиса ОМС смогут поучаствовать в исследовании вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Горожане без столичного полиса ОМС смогут поучаствовать в исследовании вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москва – это агломерация, в которой учатся, работают и живут в том числе люди из регионов России и граждане иностранных государств. Теперь все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19 на базе московских медучреждений, иметь московский полис ОМС необязательно", – сообщила Ракова.
Она подчеркнула, что это позволит значительно расширить круг лиц, которые смогут сделать прививку в рамках исследования. Ракова уточнила, что для непрерывного медицинского наблюдения нужно, чтобы участники исследования находились в Москве.
Испытания вакцины проводятся на базе 16 московских медучреждений. Отмечается, что участником может стать любой желающий совершеннолетний гражданин России или другого государства со знанием русского языка, который понадобится для заполнения необходимых документов и общения с врачами.
Отмечается также, что участник должен быть здоровым перед вакцинацией. До процедуры не допустят людей, которые переболели ОРВИ за две недели до исследования или тех, кто уже перенес коронавирусную инфекцию или находился в контакте с заболевшим COVID-19. К исследованию в том числе не допускаются беременные женщины.
Уточняется, что в течение всего исследования медицинские работники будут в круглосуточном режиме следить за состоянием участников через специальное приложение, с помощью телемедицины и по телефону. Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19 можно на портале mos.ru.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. 8 сентября Минздрав России выпустил вакцину в гражданский оборот.
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