Минздрав пообещал обеспечить "Фризиумом" всех нуждающихся детей

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Минздрав России обещает обеспечить всех нуждающихся детей лекарственным препаратом "Фризиум". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Минздравом России была проведена работа по сбору потребности во всех субъектах Российской Федерации. Сведения были предоставлены органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, которые, в свою очередь, региональные власти получают от своих главных внештатных специалистов-неврологов, имеющих информацию обо всех нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах пациентах, – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Минздрав отправил информационные письма в регионы с разъяснением и провел видеоселекторные совещания, на которых обсуждался порядок сбора информации.

Как уточняется, на сегодняшний день указанный препарат назначается только после соответствующего сообщения в медицинскую организацию от регионального Минздрава и невролога региона, далее проводится комиссия, где врачи принимают решение о назначении незарегистрированного лекарственного препарата. В случае положительного результата заявка на препарат отправляется в Минпромторг России.

Ранее сообщалось, что запасов противосудорожного препарата "Фризиум" в стране хватит на несколько лет вперед. Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок препарата, которых хватит до того, как Россия зарегистрирует лекарство.

13 сентября стало известно, что компания Санофи, которая производит "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России. Процедура будет проходить в ускоренном режиме без клинических исследований, поскольку этот препарат уже более 20 лет находится в обращении.

Директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что за прошедший месяц в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств умерли восемь тяжелобольных детей. По ее словам, разовая закупка проблему не решит – важно обеспечить бесперебойные поставки и зарегистрировать препараты в России. Мониава подчеркнула, что родители тяжелобольных детей и дальше будут нелегально покупать незарегистрированные лекарства, поскольку дети не перетерпят до октября, а отменять препараты нельзя.

В августе в Москве задержали женщину при получении на почте лекарства для тяжелобольного ребенка. Врачи назначили ему "Фризиум". 19 августа прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту ввоза зарубежного препарата. Материалы проверки направили на дополнительную процессуальную проверку в московскую таможню. Контролировать проверку будет Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Аналогичная ситуация произошла в июле. Мать тяжелобольного мальчика Елена Боголюбова получила посылку с запрещенным препаратом на почте в Москве, но не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Лекарство изъяли, а женщина была задержана.

