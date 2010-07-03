В Минздраве рассказали о запасах "Фризиума"

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В России запасов противосудорожного препарата "Фризиум" хватит на несколько лет вперед. Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок препарата, сообщала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

По ее словам, Россия успеет зарегистрировать препарат до окончания резервов.

"Количество, которое будет ввезено, его даже не на один год хватит. То, что сейчас действительно компания готова подать регистрационное досье, и учитывая, что препарат более 20 лет (использовался. – Прим. ред.), то там есть возможность его зарегистрировать без проведения каких-то исследований", – приводит слова Максимкиной ТАСС.

Она рассказала, что база нуждающихся в препаратах детей вычисляется по назначению консилиумов в субъектах РФ федеральными учреждениями или учреждениями академии наук.

Также Максимкина подчеркнула, что для формирования базы потребности в лекарствах будут учитываться данные, которые есть у хосписов.

При этом она напомнила, что назначать лечение данными препаратами должен исключительно врач.

13 сентября стало известно, что компания Санофи, которая производит "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России. Процедура будет проходить в ускоренном режиме без клинических исследований, поскольку этот препарат уже более 20 лет находится в обращении.

Ранее директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что за прошедший месяц в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств умерли восемь тяжелобольных детей. По ее словам, разовая закупка проблему не решит – важно обеспечить бесперебойные поставки и зарегистрировать препараты в России. Мониава подчеркнула, что родители тяжелобольных детей и дальше будут нелегально покупать незарегистрированные лекарства, поскольку дети не перетерпят до октября, а отменять препараты нельзя.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что правительство поручило Минздраву совместно с регионами проработать потребность по незарегистрированным в РФ психотропным препаратам. Речь идет о диазепаме, фенобарбитале, медозаламе (в формах, которые не производятся в России) и клобазаме (он же "Фризиум").

В августе в Москве задержали женщину при получении на почте лекарства для тяжелобольного ребенка. Врачи назначили ему "Фризиум". 19 августа прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту ввоза зарубежного препарата. Материалы проверки направили на дополнительную процессуальную проверку в московскую таможню. Контролировать проверку будет Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Аналогичная ситуация произошла в июле. Мать тяжелобольного мальчика Елена Боголюбова получила посылку с запрещенным препаратом на почте в Москве, но не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Лекарство изъяли, а женщина была задержана.