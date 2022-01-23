В Сети появились фотографии "Омикрон"-штамма коронавируса

Фото: телеграм-канал Mash Siberia
Ученые из новосибирского центра "Вектор" показали, как выглядит "Омикрон"-штамм под микроскопом. Фотографии опубликовал телеграм-канал Mash Siberia.
В публикации отмечается, что ученые заразили культуру клеток Vero E6 новым штаммом для исследования. Вирус, в отличие от других, не вызывает их гибели через шесть суток. Также в "Векторе" провели эксперименты, чтобы понять, как долго частица "омикрона" заразна на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде. Выяснилось, быстрее всего вирус умирает на керамике – для этого нужно меньше 24 часов.
Ученые также отметили необходимость использовать антисептики для рук, поскольку заражаемость "Омикроном" не ниже, чем у других штаммов коронавируса.
Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что "Омикрон" представляет особую опасность для детей от 2 до 5 лет. По его словам, у таких пациентов впервые стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации.
До этого иммунолог Николай Крючков сообщил о росте смертности от штамма коронавируса "Омикрон" среди детей до трех лет. По его словам, маленькие дети стали чаще заболевать COVID-19 и оказываться в больницах, при этом подростки переносят инфекцию не тяжелее, чем грипп.
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